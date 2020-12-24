Москва, , 08:31 — REGNUM Официальный представитель автопроизводителя Mercedes на российском рынке «Мерседес-Бенц РУС» отзывает в России 89 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.

Под отзыв попали машины Mercedes-Benz Sprinter (тип: 907/910), проданные в период с января по август 2020 года.

«Причина отзыва транспортных средств: было установлено, что во время процесса производства могло произойти повреждение наружного слоя тормозных шлангов на переднем и заднем мосту», — говорится в сообщении.

Данная неисправность может привести к негерметичности тормозных шлангов и затем к вытеканию тормозной жидкости. Это может привести к повышенной опасности возникновения аварии.

На автомобилях, которые попали под отзыв, будет проверено состояние тормозных шлангов, при необходимости они будут заменены.

Ранее стало известно об отзыве в России 270 автомобилей Lamborghini Urus.

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