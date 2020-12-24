Владивосток, , 08:25 — REGNUM Фрегат Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России «Маршал Шапошников», прошедший глубокую модернизацию всех систем и вооружения, провёл в Японское море стрельбы из новых артиллерийских установок. Об этом 24 декабря сообщает пресс-служба ТОФ на сайте Минобороны РФ.

В ходе испытаний в заливе Петра Великого моряки впервые опробовали универсальную корабельную артустановку А-190 и шестиствольные автоматические артустановки АК-630 калибра 30 мм, из которых провели комплекс стрельб по воздушным и морским целям. Также были проведены испытания торпедного вооружения.

Напомним, что после ремонта и масштабной модернизации бывший большой противолодочный корабль (БПК) станет ударным фрегатом, вооружённым гиперзвуковыми ракетами «Циркон», крылатыми ракетами «Калибр» и сверхзвуковыми противокорабельными ракетами «Яхонт». Обновлённый корабль должен вернуться в состав ТОФ до конца 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, фрегат «Маршал Шапошников», прошедший глубокую модернизацию всех систем и вооружения, вышел в Японское море для завершения серии заводских ходовых испытаний.

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