Вашингтон, , 08:08 — REGNUM Рейтинг машин, оборудованных самыми надежными моторами, составили специалисты американской компании CarMD.

В компании проанализировали информацию по 15,5 млн машин, которые были произведены с 1996 по 2020 год. Специалисты учитывали частоту срабатывания индикатора, свидетельствующего о возможной неисправности мотора и необходимости его проверки, в период с 1 октября 2019 года по 30 сентября 2020 года.

Так, по данным CarMD, первое место в рейтинге заняли автомобили Mitsubishi. На втором месте оказались модели Mercedes-Benz, а на третьем — машины Volkswagen.

Четвертое и пятое места рейтинга заняли соответственно автомобили Buick и Ford. Также в топ-10 автомобилей с самыми надежными моторами вошли модели: Mazda, BMW, GMC, Subaru и Cadillac.

Ранее стало известно, что на российском авторынке в 2020 году были представлены 15 новых моделей автомобилей.

Читайте также: Chery представит три новые модели кроссоверов в России