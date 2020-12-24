Владивосток, , 07:47 — REGNUM Новейший корвет «Герой России Алдар Цыденжапов», построенный для Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России на Амурском судостроительном заводе, полностью завершил программу государственных испытаний и готов войти в состав российского флота. Об этом 24 декабря сообщает пресс-служба ТОФ на сайте Минобороны РФ.

«25 декабря во Владивостоке на новом корвете пройдёт церемония подъёма Военно-Морского флага», — говорится в сообщении.

Корвет «Герой России Алдар Цыденжапов» является третьим многоцелевым сторожевым кораблём проекта 20 380. В ходе испытаний он совершил более десяти выходов в Японское море, во время которых были проверены все корабельные системы, ракетное и артиллерийское вооружение корабля. Испытания корвета обеспечивались самолётами Ил-38 и Ту-142 морской авиации ТОФ.

Напомним, что корвету присвоено имя Героя России 19-летнего Алдара Цыденжапова, который был матросом Тихоокеанского флота и служил на эсминце «Быстрый». В 2010 году, когда на эсминце вспыхнул пожар, он ценой своей жизни предотвратил взрыв и спас от гибели более 300 моряков.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе испытаний новейший корвет «Герой России Алдар Цыденжапов» успешно поразил артиллерийским огнём скоростную воздушную цель.

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