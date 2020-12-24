Токио, , 06:26 — REGNUM В городе Фукуока на юго-западе Японии (остров Кюсю) 24 декабря начала регулярное движение беспилотная пассажирская электричка — первая в стране. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Отмечается, что поезд начал регулярное движение по обычной трассе, в автоматическом режиме регулируя скорость и останавливаясь перед светофорами. За день на участке около 13 км она будет совершать 12 рейсов.

В первых рейсах в кабине электрички на всякий случай будет находиться машинист. Позднее её будут эксплуатировать полностью в автономном режиме. По данным агентства, внедрение беспилотных поездов в Японии в значительной степени стимулируется нехваткой в стране машинистов.

Как сообщало ИА REGNUM, в России на виртуальном полигоне будут проводиться испытания новых беспилотных поездов.

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