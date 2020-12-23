Москва, , 23:58 — REGNUM Технологии, проверенные в ходе сверхглубоководного погружения в Марианскую впадину российского подводного беспилотника «Витязь-Д», будут использованы в военной сфере, сообщил 23 декабря глава «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Алексей Рахманов в интервью телеканалу «ОТР».

Речь шла о погружении на дно Марианской впадины, совершенном 8 мая 2020 года российским автономным необитаемым подводным аппаратом «Витязь-Д», когда его датчики зафиксировали глубину 10,028 тыс. метров.

По словам Алексея Рахманова, была проверена технология подводной связи и управления робототехникой на расстоянии.

«Мы сильно боялись, что у нас будут проблемы со связью, но в итоге все сигналы проходили даже с лучшим качеством и большей уверенностью, чем мы могли себе предположить. Это тоже прорывная технология, которая ложится не только в гражданский, но и в будущем в военный сегмент», — сказал Рахманов.

«Мы отработали уникальные возможности использования робототехники, управления без человека на расстоянии, … это открывает новую страницу в возможности использования робототехники для целей как исследования, так и освоения недр Мирового океана», — добавил глава ОСК.

«Сейчас мы занимаемся обитаемыми аппаратами, занимаемся их проектированием для хождения на ту же самую глубину, и я вас уверяю, что эти аппараты будут еще более серьезными с точки зрения защиты человека», — заявил Алексей Рахманов.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая замглавы правительства России Юрий Борисов, комментируя погружение робота «Витязь-Д» на дно Марианской впадины, сказал: «Это не единственная наша прорывная разработка — их целый ряд. Впереди много работы и, уверен, новые достижения».

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