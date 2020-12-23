Москва, , 23:07 — REGNUM Началась сборка первого двигателя для перспективного дальнего бомбардировщика ПАК ДА, сообщил 23 декабря сообщил журналистам Алексей Соболев, заместитель гендиректора «ОДК-Кузнецов», входящей в госкорпорации «Ростех».

Двигатель получил название «Изделие РФ», его готовят к стендовым испытаниям.

«До конца года двигатель будет собран для начала стендовых испытаний. В течение 2021 года первый перспективный двигатель будет проходить стендовые испытания с целью отработки параметров, заданных в техническом задании Минобороны», — сказал Соболев.

По его словам, в 2021 году будет собрано еще несколько образцов нового перспективного авиадвигателя.

Стоит отметить, что эти работы проводятся в рамках проекта по созданию российского стелс-бомбардировщика ПАК ДА.

На данный момент уже закончены испытания ряда узлов двигателя для бомбардировщика, а также подготовлены производственные мощности предприятия.

Предварительные испытания ПАК ДА запланированы на апрель 2023 года, а государственные испытания перед принятием на вооружение должны начаться в феврале 2026 года.

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