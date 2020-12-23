Москва, , 16:52 — REGNUM Новейший морской тральщик «Яков Баляев» полностью закончил программу государственных испытаний в Японском море, сообщает 23 декабря пресс-служба Восточного военного округа.

Новейший минно-тральный корабль «Яков Баляев» построен для Тихоокеанского флота в Санкт-Петербурге и прибыл через Северный морской путь во Владивосток.

По итогам заводских ходовых и государственных испытаний полностью подтверждены работоспособность всех систем и механизмов корабля и их соответствие заявленным техническим параметрам.

В Японском море были проведены испытания бортового комплекса поиска и обозначения морских мин на больших глубинах.

Морской тральщик проекта 12 700 «Яков Баляев» имеет уникальный корпус из монолитного стеклопластика, обеспечивающий дополнительные возможности борьбы со всеми видами современных морских мин.

Корабль длиной 62 метра и водоизмещением 890 тонн оснащен современными гидроакустическими станциями и автоматизированной системой управления противоминными действиями.

Для поражения морских и воздушных целей тральщик вооружен шестиствольной автоматической артустановкой АК-630 и крупнокалиберными пулемётами.

Торжественная церемония приёма тральщика в состав Тихоокеанского флота пройдет во Владивостоке 26 декабря.

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