Вашингтон, , 15:25 — REGNUM В сети появилось тизерное видео зимних испытаний нового электропикапа Ford F-150. Ролик размещен на официальной странице компании в Twitter.

Этот электропикап станет первой моделью выпускаемой на заводе Ford Rouge Electric Vehicle в Дирборне. Старт производства электрического Ford F-150 намечен на 2022 год.

Какая техническая начинка будет у новинки пока не сообщается, однако в компании обещают, что электрическая версия F-150 станет самой мощной из всех моделей марки. Если это так, то новый пикап наверняка оснастят двумя электромоторами суммарной мощностью более 450 л. с.

Сроки официальной премьеры электропикапа пока не сообщаются. Сейчас электрокару предстоит пройти большое количество различных испытаний.

Ранее тюнинг-ателье Merkel Racing Engines модернизировало 7,3-литровый мотор модели Ford Godzilla увеличив его производительность с 430 до 1114 «лошадей». Достичь столь высоких показателей производительности удалось благодаря установке твин-турбо и другому оборудованию.

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