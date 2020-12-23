Москва, , 14:11 — REGNUM Серийное производство внедорожников Aurus Komendant начнется в мае 2022 года. Об этом сообщил глава компании Адиль Ширинов в интервью Autonews.ru.

Ширинов отметил, что производство люксовых внедорожников стартует через 18 месяцев после начала выпуска седанов Senat. Производиться модели Aurus будут на предприятии Sollers в Елабуге.

«Проект Aurus развивается строго согласно графику запуска производства, утвержденному Минпромторгом», — отметил глава компании.

Ширинов сообщил, что на заводе на данный момент активно идёт подготовка к выпуску седана и внедорожника Aurus. Модели будут иметь схожие технические характеристики. В силу этого Aurus Komendant получит такую же настраиваемую подвеску, что Senat.

Кроме того, добавил он, у моделей будет одинаковая силовая установка. Последняя будет состоять из бензинового турбированного двигателя объёмом 4,4 л. В качестве трансмиссии будет 9-ступенчатая автоматическая коробка передач KATE со встроенным электромотором.

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