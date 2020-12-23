Лондон, , 13:57 — REGNUM Британский автопроизводитель McLaren выпустит суперкар Sabre тиражом в 15 экземпляров. Об этом сообщается на сайте Carscoops.

Новинка будет продаваться только в Соединённых Штатах и в Великобритании. Суперкар создавался с учетом требований законодательства США и пожеланий заказчиков. Сообщается, что все экземпляры новинки уже заказаны.

Под капотом Sabre находится битурбированный движок V8 максимальной производительностью 835 «лошадей» (800 Нм). Эта небольшая модель самая мощная в линейке McLaren. До неё самой производительной была модель Senna LM, которая выдавала 825 л. с. (800 Нм).

Максимальная скорость суперкара Sabre составляет 351 км/ч.

Ранее компания 1016 Industries из США представила для McLaren 720S тюнинг-комплект, который был напечатан на 3D-принтере. Благодаря этому набору внешний вид модели стал более агрессивным.

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