Пекин, , 12:31 — REGNUM Китайский автопроизводитель Great Wall выпустил кроссовер Haval Big Dog (переводится, как «Большая собака») в новой, более дешёвой комплектации. Об этом сообщается на сайте Car.ru.

Новинка по своей сути является версией вседорожника Great Wall Hover H5. Haval Big Dog отличается от базового авто отсутствием рамной конструкции. Внешний облик кроссовера разработал дизайнер из Jaguar/Land Rover Фил Симмонс. Салон модели выполнен в стиле Mercedes-Benz G-Class и Suzuki Jimny.

Базовая комплектация нового авто лишена электрического привода двери багажника с сенсором, что удешевляет авто на 23 тыс. рублей. При этом в начальной версии модели остались: адаптивный круиз-контроль, помощник удержания в полосе движения и система распознавания дорожных знаков.

Ранее компания Haval в индустриальном парке «Узловая» в Тульской области начала строительство завода по производству моторов. Запуск завода намечен на 2022 год.

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