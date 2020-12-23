Стокгольм, , 11:47 — REGNUM Шведская компания Volvo представит свой новый (второй по счёту) электрический автомобиль 2 марта 2021 года. Об этом 23 декабря сообщает Automotive News Europe.

Название новинки пока держится в секрете. Как и первый электрокар Volvo — XC40 Recharge P8 AWD — вторая модель будет создана на «тележке» CMA. При этом новый автомобиль будет более премиальным и стильным.

В компании Volvo планируют к 2025 году увеличить долю электрических машин в общем объёме продаж марки до 50%. Таким образом, выброс углекислого газа от автомобилей Volvo уменьшится на 40%.

Отмечается, что модель XC90 третьего поколения может стать последней машиной Volvo с двигателем внутреннего сгорания.

Напомним, в ноября нынешнего года на российском авторынке было куплено 1030 новых машин Volvo. Это на 7,4% больше, чем в ноябре прошлого года.

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