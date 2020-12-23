Берлин, , 11:37 — REGNUM Немецкая компания BMW объявила об отзыве 145 000 автомобилей с дизельным двигателем марок BMW и Mini. Об этом сообщает издание Kfz — betrieb со ссылкой на пресс-службу немецкой компании.

Эмблема BMW Car leasing made simple

Причиной отзыва стала возможность возгорания из-за проблем с охладительной системой рециркуляции выхлопных газов.

Под отзыв попали модели, реализованные в Европе и Великобритании. Отзываемые транспортные средства были выпущены в 2016 — 2017 годах. Автомобили, которые попали под отзыв, проверят на возможные неисправности.

Ранее стало известно, что в России начались продажи обновлённых моделей BMW 5-Series. На российском авторынке будут представлены рестайлинговые BMW 5-Series в четырех бензиновых вариантах и трех дизельных.

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