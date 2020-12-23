Берлин, , 11:14 — REGNUM Немецкий электрокар Mercedes-Benz EQS оснастят гигантским дисплеем MBUX Hyperscreen с искусственным интеллектом (ИИ). Об этом сообщает пресс-служба компании.

Премьера MBUX Hyperscreen состоится 7 января 2020 года.

«Управление и отображение информационно-развлекательных, комфортных и транспортных функций выйдет на новый уровень благодаря искусственному интеллекту», — уверяют в компании.

Однако детали новинки автопроизводитель скрывает. Пока известно только то, что система будет предлагаться покупателям в качестве опции за доплату. Также в компании заявили, что благодаря ИИ MBUX Hyperscreen будет способен к обучению, а его дисплей будет большим и изогнутым.

После официальной премьеры Hyperscreen компания Mercedes представит его 11 января на выставке CES.

Ранее компания Mercedes-Benz представила проект электрической «тележки» Electric Versatility Platform для лёгких коммерческих машин. На этой платформе будут изготавливаться eSprinter следующего поколения.

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