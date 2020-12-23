Москва, , 11:16 — REGNUM Управление беспилотником в процессе полёта вошло в программу испытаний стратегического ракетоносца Ту-95МС, экипаж успешно справился с этой задачей. Об этом источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил 23 декабря ТАСС.

«Недавно прошли лётные испытания, в ходе которых производилась отработка взаимодействия Ту-95МС с беспилотником, то есть отрабатывалось управление дроном с борта самолета», — сказал собеседник агентства.

В испытаниях задействовали строевой Ту-95МС со специальной аппаратурой, позволяющей управлять беспилотным летательным аппаратом. Взаимодействие ракетоносца с дроном в будущем позволит доразведывать местоположения перемещающихся целей в процессе полёта.

Также беспилотник может служить воздушной целью-приманкой, отвлекающей внимание авиации и сил ПВО противника от самого ракетоносца. Какой именно дрон привлекли к испытаниям, собеседник не уточнил.

Он не подтвердил, что в испытаниях участвовал тяжелый ударный стелс-беспилотник «Охотник», но допустил такие полёты в будущем. Главное — отработать взаимодействие, подчеркнул он.

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