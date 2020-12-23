Берлин, , 10:12 — REGNUM Компания Smart (Swatch Mercedes Art), принадлежащая международному автопромышленному концерну Daimler AG, разрабатывает свой первый кроссовер, заявил вице-президент автопроизводителя по глобальным продажам Дэниел Леску в соцсети LinkedIn.

Новинку оснастят электрическим силовым агрегатом. Само авто будет иметь компактный размер, что соответствует ведущим тенденциями в машиностроении.

Создаётся кроссовер на электрической платформе SAE. Эта же «тележка» лежит в основе моделей бренда Lynk & Co и паркетника Volvo XC20.

Основным рынком для продаж электрокроссоверов марки станет Китай. Здесь Smart может рассчитывать на успешный старт своего первого кроссовера, так как сегмент (SUV) здесь пользуется особой популярностью. Кроме того, новинка будет продаваться и в странах Европы. Каких-либо ещё подробностей о машине не сообщается.

Напомним, компания Daimler анонсировала в Китае старт производства тракторов Mercedes-Benz. Массовое производство тяжелых моделей тракторов запланировано на 2022 год. Сборка будет происходить на новом заводе грузовых машин в пекинском городе Хуайжоу в рамках совместного предприятия Daimler и Beiqi Foton.

Читайте также: Компания Daimler AG отказалась от разработки беспилотных авто