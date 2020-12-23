Москва, , 09:34 — REGNUM Компания Hyundai планирует представить летом 2021 года на российском авторынке кроссовер Hyundai Creta второго поколения. Об этом управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев сообщил на пресс-конференции компании.

По словам Калицева, кроссовер Hyundai Creta нового поколения появится в России в июне следующего года. При этом он отметил, что российский вариант модели будет заметно отличаться от индийского или китайского.

«Наша Creta будет совершенно уникального дизайна. Мы постарались сделать так, чтобы она максимально понравилась именно российским потребителям», — отметил топ-менеджер компании.

Hyundai Creta второго поколения будет производиться на петербургском предприятии Hyundai. Калинцев добавил, что на данном заводе уже идёт подготовка к выпуску новой модели.

Напомним, в октябре 2020 года компания Hyundai представила на российском авторынке лимитированную серию кроссоверов Creta и Tucson под названием Black&Brown.

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