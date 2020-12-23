Москва, , 09:02 — REGNUM Ракета-носитель «Союз», которая доставит на орбиту французский военный разведывательный спутник, будет вывезена на стартовый комплекс 23 декабря. Об этом сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Космодром Куру Jef-Infojef

Он уточнил, что такое решение было принято комиссией в Гвианском космическом центре.

https://twitter.com/Rogozin/status/1341490101726158848

Старт ракеты, как заявил оператор космических запусков Arianespace, состоится 19:42 мск 28 декабря с космодрома Куру во Французской Гвиане.

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«В качестве своего десятого и последнего запуска в этом году, а также пятого в 2020 году со средней ракетой-носителем «Союз», Arianespace отправит спутник наблюдения Земли CSO-2, предназначенный для приложений обороны и безопасности, на солнечно-синхронную орбиту», — говорится в сообщении компании.

Также поясняется, что CSO-2 будет запущен для французского космического агентства CNES и Агентства оборонных закупок DGA.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря состоялся первый в 2020 году запуск на космодроме Восточный. Ракета-носитель «Союз-2.1б» доставила на околоземную орбиту 36 британских спутников связи OneWeb.