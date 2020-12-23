Пекин, , 08:51 — REGNUM Китайский автопроизводитель Geely обновил седаны Emgrand и Emgrand GL. Об этом сообщается на сайте CarsWeek.ru.

Новинки кардинально отличаются от актуальной модификации Emgrand. У обновленных авто специалисты Geely модернизировали радиаторную решётку, доработали бамперы и поменяли рисунок задних фонарей. Также седаны получили новые колесные диски с девятью тонкими спицами.

Внутри автомобилей Emgrand и Emgrand GL есть цифровая «приборка» и новейшая мультимедийная система. Под капотом машин функционирует 1,5-литровый атмосферный двигатель производительностью 109 л. с. Он работает с пятискоростной трансмиссией или вариатором.

В моторной линейке авто имеется также 1,8-литровый мотор мощностью 133 л. с., который сочетается исключительно с «механикой».

Ранее стало известно, что компания Geely планирует 25 декабря нынешнего года выпустить на российский рынок кроссовер Tugella в комплектации Luxury. Таким образом, в РФ будут реализовываться две комплектации Tugella.

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