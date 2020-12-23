Москва, , 08:40 — REGNUM Автобус «ГАЗель City» признан лучшим в номинации «Автобус года» на конкурсе «Лучший коммерческий автомобиль года в России». Об этом говорится в пресс-релизе организаторов конкурса.

Выбор в пользу «ГАЗель City» был сделан жюри конкурса, которое состояло из автожурналистов профессиональных изданий. Главным критерием при выборе лучших на конкурсе стал вклад транспорта в повышение эффективности грузовых и пассажирских перевозок.

«ГАЗель City» оснащён 17 сидячими и пятью стоячими местами. Автомобиль имеет усиленную раму с понижением в центральной части и задний мост с увеличенной грузоподъемностью. Кроме того, машина укомплектована тормозной системой на всех четырех колесах.

«Наше общество становится гуманнее и человечнее, а новые автобусы «Группы ГАЗ» обеспечивают транспортное решение для этих очень позитивных общественных изменений», — сообщил глава «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин.

Ранее компания «Группа ГАЗ» поставила в Челябинск 29 низкопольных автобусов ЛиАЗ-5292.67 CNG, которые работают на природном газе. В движение их приводят моторы ЯМЗ-536. Силовые агрегаты соответствуют экологическому стандарту «Евро-5». Автобусы рассчитаны на перевозку 105 человек.