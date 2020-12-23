Вашингтон, , 07:46 — REGNUM Самым уродливым кораблем в мире назвали российскую самодвижущуюся арктическую платформу «Северный полюс» проекта 00903 американские журналисты в своей статье в издании The Drive.

По мнению авторов материала, судно выглядит некрасиво из-за «яйцевидной формы». В статье отмечается, что этот исследовательский корабль был построен для Росгидромета за $100 млн.

Одной из главных задач, для которых создана платформа, является обеспечение длительных автономных миссий в Арктике. При этом журналисты, считают, что использование судна нацелено также на проведение глубоководных исследований для Военно-морского флота РФ и геологоразведочных работ.

Как сообщало ИА REGNUM, платформу «Северный полюс» спустили на воду на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге 18 декабря.

Читайте также: На «Северной верфи» в Петербурге проверили выполнение гособоронзаказа