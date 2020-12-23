Москва, , 07:34 — REGNUM Свыше 550 единиц ракетно-артиллерийского вооружения получила российская армия в 2020 году, говорится в сборнике Минобороны России «Армия в цифрах — 2020».

Артиллерийский огонь Mil.ru

«Всего поставлена 551 единица основных образцов ракетно-артиллерийского вооружения», — сообщили в ведомстве.

Поставка включает 22 зенитных ракетных комплекса, 270 единиц артиллерии и реактивных систем залпового огня, 188 противотанковых ракетных комплексов и 71 средство разведки.

Отмечается также, что за год доля современных образцов на вооружении увеличена более чем на 70%.

Читайте также: Нельзя почивать на лаврах и отставать — Путин о сфере развития вооружений

Ранее президент России Владимир Путин на заседании коллегии Министерства обороны сообщал, что по силам общего назначения доля современных вооружений составляет более 70%, по ядерным силам — 86%.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин сравнил оснащённость современной армии России и советской