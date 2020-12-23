Токио, , 05:51 — REGNUM Процесс извлечения находящегося на японской аварийной АЭС «Фукусима-1» расплавленного ядерного топлива может быть приостановлен из-за распространения в Великобритании нового коронавируса. Об этом 23 декабря сообщает агентство Kyodo.

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По его данным, задержка с работами на аварийной атомной станции в Японии может произойти из-за того, что в Великобритании из-за ограничений на число работающих на предприятии сотрудников было приостановлено испытание специальной роботизированной руки, необходимой для выполнения этих работ.

В случае её непоставки в оговорённые сроки — февраль 2021 года — оператор АЭС «Фукусима-1» компания Tokyo Electric Power может отложить процесс извлечения находящегося на станции расплавленного ядерного топлива примерно на год.

Напомним, авария на АЭС «Фукусима-1» произошла во время удара цунами в марте 2011 года и сопровождалась выбросами большого объёма радиоактивных веществ.

Как сообщало ИА REGNUM, открытие завода по переработке отработанного ядерного топлива, строительство которого ведётся в посёлке Роккасё в префектуре Аомори на севере Японии с 1993 года, вновь было перенесено — теперь на период с апреля 2024 года.

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