Хэфэй, Китай, , 03:28 — REGNUM Участок новой скоростной железнодорожной линии был запущен в эксплуатацию в провинции Аньхой на востоке Китая с целью усилить взаимосвязанность региона Дельты Янцзы, сообщает 22 декабря агентство Синьхуа.

Поезд-пуля G8311 отправился в 8:38 по Пекине 22 декабря из столицы провинции Аньхой города Хэфэя по направлению к городу Аньцину. Пять пар поездов в настоящее время были запущены в рамках данной линии, а их количество будет увеличено до 13 парт в 2021 году.

Самый быстрый поезд способен добраться до Аньцина из Хэфэя за час и тринадцать минут. Протяженность нового участка Хэфэй — Аньцин составляет 176 км, а скорость движения по данной линии может достигать 350 км/ч. Дорога является частью будущей скоростной дороги Пекин — Гонконг, которая в настоящее время еще строится.