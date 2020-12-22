Москва, , 21:35 — REGNUM Как только Минобороны РФ сделает соответствующий заказ, северодвинский завод «Севмаш» готов немедленно приступить к постройке нового российского авианосца, сообщил 22 декабря гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов в эфире телеканала «Россия 24».

«Здесь на самом деле вопрос, который нужно адресовать заказчику. Как только министерство обороны примет соответствующее решение, мы готовы немедленно взяться за его проектирование и строительство», — сказал Рахманов.

По его словам, о готовности предприятия и корпорации в целом свидетельствует как ремонт тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», так и строительство подобного корабля для Индии.

«Не только ремонт «Кузнецова», но и почти новое строительство авианосца для Индии говорит о том, что этот опыт у нас есть. Он сосредоточен, в первую очередь, конечно, на заводе «Севмаш». И именно там мы рассчитываем строить авианосец тогда, когда он будет заказан военным ведомством», — пояснил Рахманов.

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