Москва, , 15:15 — REGNUM Самым популярным автомобилем класса люкс в России по итогам ноября 2020 года стал Mercedes-Benz Maybach S-Class. Об этом 22 декабря сообщает агентство «Автостат».

В прошлом месяце обладателями Mercedes-Benz Maybach S-Class стали 30 жителей России. При этом продажи немецкой модели класса люкс сократились на 12% в годовом сравнении.

На втором месте оказались модели марки Bentley, продажи которых упали в ноябре 2020 года на 23%, до 20 экземпляров. Следом идет Rolls-Royce (18 ед.; — 18%).

Кроме того, на российском авторынке в ноябре 2020 года было продано четыре машины Lamborghini (-50%) и по одной модели Ferrari и Maserati.

Напомним, за период с января по ноябрь 2020 года на авторынке России было продано 1026 автомобилей класса люкс — на 12% меньше, чем год назад.

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