Москва, , 15:10 — REGNUM Гиперзвуковой блок российского межконтинентального ракетного комплекса «Авангард» может разгоняться до 28 Махов. Об этом 22 декабря сообщается в сборнике «Основные итоги деятельности Вооружённых сил Российской Федерации в 2012—2020 годах» Минобороны РФ.

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Приблизительно эта скорость равна 9,5 км/с.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2012 года Россия провела пять успешных пусков межконтинентальной баллистической ракеты с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком «Авангард».

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Напомним, первый ракетный полк, вооружённый стратегическим ракетным комплексом с гиперзвуковым боевым блоком «Авангард», был поставлен на боевое дежурство в декабре 2019 года. На сегодня ракетные войска стратегического назначения ВС России уже получили на вооружение четыре «Авангарда».