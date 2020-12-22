Токио, , 12:55 — REGNUM Японский автопроизводитель Toyota Motor представил концепт спорткара Supra — GR Supra Sport Top в кузове типа тарга. Видео с демонстрацией авто размещено на канале Toyota USA в YouTube.

Новинка разработана североамериканским подразделением компании путем ликвидации у стандартного автомобиля крыши. При этом новые съёмные панели были напечатаны на 3D-принтере из композитного материала.

Однако из-за удаления крыши жесткость кузова машины на кручение стала меньше. Чтобы устранить этот недостаток специалисты компании установили локальные усилители в районе дна, рамки лобового стекла и задних стоек.

Под капотом нового автомобиля функционирует форсированный до 500 «лошадей» турбированный мотор BMW B58 рабочим объёмом три литра. В заводской вариации этот мотор выдаёт 387 л. с.

Кроме того, автомобиль оснащён новым компрессором, иной системой выхлопа, перенастроенным компьютером, а также усиленными тормозами и подвеской.

Ранее в компании Toyota сообщили о планах представить в 2021 году концепт твердотельного аккумулятора, который сможет заряжаться за 10 минут. Такая батарея сможет обеспечить запас хода машины на одном заряде до 500 км.

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