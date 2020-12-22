Архангельск, , 12:48 — REGNUM Архангельские компании займутся проектировкой судов ледового класса для пассажирских перевозок. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Предварительная работа правительством региона совместно с Федеральным агентством морского и речного транспорта уже проведена: выполнены предпроектные работы и техническое задание, есть четкое понимание, какие именно суда требуются.

Средства будут выделены в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы», соответствующие изменения решением областного правительства внесены и в региональную программу.

«Участие в программе льготного лизинга позволит сэкономить бюджетные средства и улучшит транспортную доступность в Поморье, — заявил губернатор региона Александр Цыбульский. — Поэтому важно вовремя выполнить все проектировочные работы и приступить к строительству».

Напомним, что ежегодно областное правительство субсидирует для жителей островных территорий Архангельска водные пассажирские перевозки на сумму более 100 млн рублей.