Берлин, , 12:32 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Audi разрабатывает более производительную версию спортивного хэтчбека и седана RS3. Об этом сообщается на сайте Auto Express.

Новое поколение Audi RS3 автопроизводитель оснастит модернизированным пятицилиндровым наддувный двигателем рабочим объёмом 2,5 литра. Производительность силового агрегата увеличится с актуальных 400 л. с. до 420 «лошадей». Двигатель будет сочетаться с роботизированной трансмиссией и приводом 4×4 quattro.

По предварительной информации, в линейке движков модели RS3 в более производительной модификацией Performance будет присутствовать 450-сильный мотор. С этим агрегатом авто сможет набирать «сотню» менее чем за четыре секунды.

Напомним, по итогам ноября 2020 года самым продаваемым в РФ новым электрокаром стала модель Audi e-tron. Это авто заняло 30% от объёма всех проданных в стране машин с электромотором. Всего в прошлом месяце дилеры немецкой марки продали 18 единиц Audi e-tron.

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