Лондон, , 11:33 — REGNUM Британская компания Aston Martin в течение двух лет собирается выпустить 10 электрифицированных моделей на базе уже существующих автомобилей марки. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на директора компании Тобиаса Моерса.

Так, по словам Моерса, один новый электрокар Aston Martin будет создан на основе кроссовера DBX. Отмечается, что моторы для будущих новинок британской марки будет поставлять компания Mercedes-AMG.

Также в Aston Martin решают вопрос, что делать с мотором V12. Сложность состоит в том, чтобы подстроить двигатель под требования экологического стандарта Евро-7.

Отмечается, что британский автопроизводитель пока не намерен отказываться от выпуска моделей с двигателем внутреннего сгорания.

Ранее стало известно, что Токио уже к 2030 году планируют полностью запретить реализацию новых машин, работающих только на бензине или дизельном топливе.

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