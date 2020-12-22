Нью-Дели, , 11:19 — REGNUM Южнокорейский автопроизводитель KIA разрабатывает для индийского рынка новый среднеразмерный минивэн, представляющий собой бюджетный аналог KIA Carnival. Об этом сообщается на сайте Autocar India.

Будущая новинка будет создана на базе кроссовера Seltos. Ожидается, что минивэн появится в продаже в начале 2022 года. В Индии аналог KIA Carnival будет предлагаться с бензиновыми и дизельными моторами.

Что же касается размеров машины, то они будут схожи с габаритами минивэна Mahindra Marazzo, длина которого равна 4585 мм. Салон машины будет вмещать семь человек.

Внешний вид авто получит фирменный дизайн компании KIA с вытянутой головной оптикой сложной формы и решёткой радиатора «улыбка тигра».

Автопроизводители оснастят модель: камерой заднего обзора, колёсными дисками из лёгкого сплава, кнопкой запуска мотора, а также круиз-контролем и подсветкой интерьера. Автомобили в более продвинутой комплектации могут получить панорамную крышу, сиденья с вентиляцией и проекционный экран.

Ранее в компании KIA объявили о начале производства в южнокорейском городе Хвасонг гибридного варианта Sorento. Серийные экземпляры гибридного авто появятся в Европе в начале 2021 года.

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