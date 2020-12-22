Берлин, , 10:47 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Volkswagen намерен разработать два электрических седана. Об этом сообщается на сайте Automotive News.

Первый седан — серийный вариант концепт модели I. D. Vizzion, премьера которой прошла в 2018 году на автовыставке в Женеве. Предполагается, что эта новинка заменит нынешнюю модель Passat. А вот вторая модель будет выполнена на основе снятого с производства в 2016 году седана Phaeton. Она станет конкурентом Tesla Model S.

Электрокары получат модернизированную электрическую модульную «тележку» MEB. На этой платформе Volkswagen также будет выпускать хэтчбек ID.3 и кроссовер ID.4.

Вероятно, что отказ автопроизводителя использовать в новинках более новую платформу PPE разработки Audi-Porsche Volkswagen связан с её дороговизной.

Новый Passat появится на мировых авторынках в 2023 году, а преемник Phaeton — ещё позже.

Напомним, дилеры автопроизводителя Volkswagen в России начали прием заказов на новую модель Polo с опциональным пакетом «Спорт». В гамму силовых агрегатов нового Polo входят движки максимальной производительностью 90, 110 и 125 л. с. У покупателей спецверсии авто появится в январе 2021 года.

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