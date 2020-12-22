Москва, , 10:43 — REGNUM Холдинг «Технодинамика» (входит в Ростех) начал поставки парашютов спецназначения «Стайер», которые позволяют десантироваться с больших высот и в арктических условиях. Об этом сообщили в пресс-службе Ростеха.

«Система не имеет аналогов на российском рынке, обладает уникальными возможностями и успела доказать свою надежность во время учений», — сообщил гендиректор «Технодинамики» Игорь Насенков.

По его словам, на сегодняшний день «Стайер» принят на вооружение и первые системы уже отправлены в войска.

Как сообщало ИА REGNUM, парашютная система спецназначения «Стайер» предназначена для десантирования с высот от 700 до 10 тыс. метров. Система может использоваться на скорости летательного аппарата до 350 км/ ч и может применяться в условиях Крайнего Севера.

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