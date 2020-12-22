Токио, , 10:13 — REGNUM Японский автопроизводитель Nissan создал новую комплектацию Urban Chrome для минивэна Serena, а также кей-каров Dayz и Roox. Об этом сообщается на сайте компании.

Версии машин Nissan с комплектом Urban Chrome будут продаваться только на японском авторынке. У такого авто окантовка передней радиаторной решётки, боковые зеркала и накладка на крышке багажника покрашены в черный цвет.

У модели Roox Urban Chrome автопроизводители установили кресла из непромокаемой ткани. Это будет полезным дополнением для молодых родителей и любителей активного отдыха.

Автомобиль Serena Urban Chrome выделяется колёсными дисками размером 16 дюймов.

Стоимость новой комплектации Urban Chrome для Dayz начинается от 1 734 700 иен (около 1,24 млн рублей), для Roox — от 1 800 700 иен (около 1,29 млн рублей), а для Serena — от 3 125 100 иен (около 2,24 млн рублей).

Ранее компания Nissan представила модель Note третьего поколения с новой «тележкой» и более мощным мотором, который сочетается с электрифицированной трансмиссией Nissan e-POWER.

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