Пекин, , 08:56 — REGNUM Новейшая средняя китайская ракета-носитель «Чанчжэн-8» успешно совершила свой первый в истории старт, запустив на орбиту пять спутников, сообщает 22 декабря Национальная космическая администрация Китая.

Ракета стартовала с космодрома Вэньчан, расположенного в провинции Хайнань на самом юге Китая, в 12:37 по Пекину. Общая высота ракеты составляет 50,3 метра, а ее подъемна масса — 356 тонн.

Ракета способна выводить на солнечно-синхронную орбиту высотой 700 км до 4,5 тонн полезного груза. Новейшие ракеты призваны восполнить пробел в китайских мощностях выведения на солнечно-синхронную орбиту грузов от 3 до 4,5 тонн.

Кроме того, отмечается, что успех нынешнего запуска имеет огромную значимость для модернизации китайский ракет-носителей, а также развития коммерческих запусков, по которым Китай намерен обеспечить себе лидирующие позиции.