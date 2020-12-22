Вашингтон, , 08:17 — REGNUM Компания Apple планирует к 2024 году выпустить собственный беспилотный автомобиль, оборудованный инновационными аккумуляторами. Об этом 22 декабря сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники в компании.

Отмечается, что Apple начала разработку автомобиля шесть лет назад. Данный проект называется Project Titan. В последнее время у компании наметились успехи в данной области, и теперь руководство собирается выпустить автомобиль массового сегмента.

Кроме того, по информации журналистов агентства, Apple сосредоточится на выпуске аккумуляторов для электрокаров, которые будут обладать большей энергоемкостью и низкой стоимостью.

Ранее стало известно, что Apple планирует завершить разработку своего автомобиля с электромотором к третьему кварталу 2021 года

Читайте также: Электромобиль от Apple появится в 2021 году