Купертино, США, , 08:07 — REGNUM Пассажирский самоуправляемый автомобиль компании Apple будет готов к производству до окончания 2024 года. Об этом со ссылкой на источники 21 декабря сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что в рамках реализуемого с 2014 года проекта Titan Apple создаёт беспилотный автомобиль для массового потребителя, в котором ставка делается на энергоёмкий и дешёвый одноэлементный аккумулятор, что отличает подход Apple от других технологических компаний. Не исключено, что первая модель будет создаваться с использованием наработок признанной автомобилестроительной фирмы.

Массовое производство самоуправляемого первенца от Apple может начаться с 2025 года.

Как сообщало ИА REGNUM, разработка электромобиля от Apple завершится к третьему кварталу 2021 года.

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