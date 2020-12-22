Тайбэй, , 05:08 — REGNUM Разработка электромобиля от Apple завершится к третьему кварталу 2021 года, сообщило 21 декабря издание Economic Daily со ссылкой на осведомлённые источники.

По их информации, сегодня тайваньские производители стали активно наращивать производство автомобильных компонентов для будущего Apple Car.

Другой источник сообщил, что в Калифорнии (США) ведутся секретные тесты беспилотных систем электромобиля. Разрешение на проведение тестов Apple получила еще в 2017 году.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Apple намеревалась выпустить собственный электромобиль в 2019 году. Для этого в компании втрое увеличили численность штата — с 600 до 1800 человек. Однако в анонсированный срок машину не выпустили.

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