Вашингтон, , 21:19 — REGNUM Перспективный ведомый БПЛА Loyal Wingman, создаваемый концерном Boeing для австралийских ВВС, выведен на очередной этап наземных испытаний, сообщает 21 декабря пресс-служба Boeing.

Уточняется, что будущий ведомый дрон начал скоростные наземные пробежки.

В ходе них должна быть проведена проверка работы двигателя, топливной и тормозной систем, функционирование бортового оборудования и управляемость аппарата.

Первый полет БПЛА Loyal Wingman перенесен на начало 2021 года. Причины такого переноса не раскрываются.

Беспилотный ведомый дрон имеет длину 11 метров, размах крыла 11,7 метра и оснащен одним реактивным двигателем. Его конструкция заявлена как модульная, что позволит изменять его полезную нагрузку в зависимости от боевой задачи. Беспилотник предназначен для работы в паре с пилотируемым истребителем в качестве ведомого аппарата, неся на своем борту дополнительное вооружение, необходимое для выполнения той или иной задачи.

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