Киев, , 17:19 — REGNUM Украина произведет для Турции партию турбореактивных двигателей, необходимых для реализации проекта разработки турецких крылатых ракет Gezgin, сообщает 21 декабря интернет-портал государственных закупок ProZorro.

Контракт на поставку комплектующих для турбореактивных двигателей Аи-35 и МС-400 выполняет Запорожское машиностроительное конструкторское бюро «Прогресс» им. академика А. Г. Ивченко. В течение 2021 года оно должно поставить Турции 12 двигателей.

«Делаем для турок Аи-35. Это для крылатой ракеты. Сейчас у нас контракт подписан на этот двигатель», — цитируют украинские СМИ директора этого предприятия Игоря Кравченко.

Напомним, ранее турецкие СМИ сообщали о проекте создания в Турции собственных крылатых ракет, сопоставимых по тактико-техническим характеристикам с американскими ракетами «Томагавк».

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