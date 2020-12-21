Токио, , 14:12 — REGNUM Японское тюнинг-ателье Toyota Racing Development (TRD), входящее в состав компании Toyota Motor, представило тюнинг-пакет для модели Supra. Об этом сообщается на сайте News.Drom.

Тюнинговый набор создан с целью улучшения управляемости и повышения максимальной мощности автомобиля. Комплект включает в себя переднюю и заднюю алюминиевые распорки, повышающие жесткость кузова. В итоге точность рулевого управления должна повыситься.

Кроме того, тюнеры включили в пакет: задний диффузор, пороги и спойлер на крышке багажника.

Стоимость пакета TRD для Supra составляет 250 тыс. иен (около 179 тыс. рублей). Модернизация же системы выпуска дополнительно обойдётся в 340 000 иен (около 244 тыс. рублей).

Напомним, базовая комплектация актуальной версии Toyota Supra в РФ стоит от 5 534 000 рублей. Это авто оборудовано 340-сильным трёхлитровым бензиновым турбомотором и автоматической трансмиссией.

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