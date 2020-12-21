Тольятти, Самарская область, , 13:29 — REGNUM Официальная премьера Lada Vesta FL состоится в середине 2021 года. Об этом сообщается в группе AvtoVAZ News в социальной сети «ВКонтакте».

Стоит отметить, что десять пробных седанов уже были собраны. Первая тестовая партия новинок закрыта чехлом и находится под охраной, однако некоторый детали об автомобиле в группе раскрыли.

Экстерьер новой версии Lada Vesta сильно поменяется. Автопроизводители оснастили модель новой крышкой багажника, светодиодной головной оптикой, иными колёсными дисками с алмазной полировкой, а также переработанными передними и задними бамперами.

Также в автомобиле появились: новый руль, мультимедийная система с большим тачскрином и парктроник.

В движение Lada Vesta FL приводит 106-сильный атмосферный движок рабочим объёмом 1,6 л. Кроме него в линейке агрегатов автомобиля есть: 122-сильный двигатель объёмом 1,8 л и 113-сильный мотор объёмом 1,6 л.

Серийное производство рестайлинговой модели намечено на конец первого полугодия 2021 года.

Напомним, предприятие АвтоВАЗ с 21 декабря нынешнего года досрочно остановило линию по производству автомобилей Lada Granta. Работу эта линия продолжит только 11 января следующего года.

Читайте также: АвтоВАЗ получил ОТТС на обновлённую Lada Niva