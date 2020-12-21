Вашингтон, , 13:09 — REGNUM Американская компания Tesla предложит клиентам новую версию автопилота Full Self-Driving (FSD) по подписке с регулярной абонентской платой. Об этом сообщил основатель автопредприятия Илон Маск в своем аккаунте в социальной сети Twitter.

Машины с обновлённой опцией FSD появятся в США до конца текущего года, а уже в начале 2021 года программное обеспечение (ПО) Full Self-Driving будет доступно по подписке.

На данный момент единовременная плата за оснащение электромобиля Tesla автопилотом составляет 10 тыс. долларов США (около 740,5 тыс. рублей). Ожидается, что в случае с подпиской плата может составить порядка 500 долларов в месяц. Однако пока в компании не сообщили точную цену ПО. Вполне возможно, что стоимость подписки будет менее привлекательной по совокупности всех платежей, чем единовременная покупка автопилота.

Ранее завод Tesla в Китае выпустил первую партию электрокроссоверов Model Y. Электрокары с этого автопредприятия будут реализовываться в КНР.

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