Москва, , 13:05 — REGNUM Второй опытный самолет Ил-114−300 с обновлённым планером строят в подмосковных Луховицах. Его испытания запланированы на 2021 год, сообщает пресс-служба Ростеха.

Второй самолёт строят на производственной площадке Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) параллельно с началом лётных испытаний первой такой машины. В Ростехе пояснили, что Ил-114−300 производят с применением технологий бесстапельной сборки, это даёт снижение затрат и высокую точность работ.

«В данный момент на стенде автоматизированной сборки завершается стыковка планера самолета. На следующем этапе состоится стыковка хвостового оперения и крыла», — отмечено в сообщении.

Второй опытный самолет будут испытывать в 2021 году. Как сообщало ИА REGNUM, Ростех 16 декабря объявил о первом полёте Ил-114−300. Это пассажирский авиалайнер, вмещающий 68 пассажиров, с отечественными турбовинтовыми двигателями ТВ7−117СТ-01. Самолет Ил-114−300 может взлетать и садиться на короткие полосы, а также на арктические грунтовые и ледовые аэродромы.

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