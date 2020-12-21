Набережные Челны, Татария, , 11:33 — REGNUM В 2021 году КамАЗ планирует заняться разработкой грузовиков и автобусов на водородном топливе. Об этом гендиректор компании Сергей Когогин заявил в интервью журналистам.

«У нас в плане НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы — ред.) на следующий год присутствует создание водородного автомобиля 18 тонн и водородного автобуса. Насколько мы успеем это сделать, я не скажу, но в плане есть», — сообщил Когогин.

Кроме того, специалисты КамАЗа совместно с Санкт-Петербургским политехническим университетом уже разрабатывают универсальное модульное шасси. На базе новой «тележке» будут созданы в дальнейшем 9‑ и 18-метровые автобусы, а также электробусы с новыми улучшенными техническими характеристиками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, через три — четыре года КамАЗ планирует разработать легкий коммерческий электрокар на основе электрического смарт-кроссовера «Кама-1», по словам гендиректора компании Сергея Когогина.

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