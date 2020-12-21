Лондон, , 11:27 — REGNUM Британский автопроизводитель Jaguar планирует выпустить новый полностью электрический кроссовер J-Pace. Об этом сообщается на сайте Auto Express.

Новинка в модельной линейке бренда будет стоять выше автомобиля I-Pace. Модель J-Pace позиционируется как прямой конкурент электрокару Tesla Model X. В компании пока не раскрывают всех деталей проекта.

Ожидается, что новинка будет размещена на «тележке» MLA. Стоит отметить, что эта платформа лежит в основе следующего поколения Jaguar XJ и Range Rover.

По предварительной информации, новый кроссовер с электрическим силовым агрегатом получит привод 4×4, аккумулятор производительностью до 100 кВт-ч. Возможно, что автопроизводитель предложит модификации с меньшей ёмкостью батареи, чтобы снизить стоимость нового J-Pace.

Сроки выхода нового электрокроссовера на авторынок пока не сообщаются.

Ранее компания Jaguar к 60-летнему юбилею модели E-Type выпустила лимитированную версию под названием F-Type Heritage 60 Edition. Тираж авто ограничен 60 экземплярами. Все машины окрашены в фирменный темно-зелёный цвет E-Type под названием Sherwood Green.

Читайте также: Jaguar приостановил выпуск двух моделей авто из-за коронавируса