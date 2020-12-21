Набережные Челны, Татария, 21 декабря 2020, 09:59 — REGNUM Камский автомобильный завод (КамАЗ) планирует создать легкий коммерческий электрокар на базе электрического смарт-кроссовера «Кама-1» в 2023—2024 годах, заявил глава автоконцерна Сергей Когогин журналистам.
Официальная премьера «Кама-1» прошла 10 декабря на выставке «Вузпромэкспо-2020», а его разработки шли с декабря 2018 года.
Ожидается, что новый автомобиль за счет литий-ионного аккумулятора и электромотора мощностью 80 кВт будет преодолевать без подзарядки до 250 км. При этом максимальная скорость электрокара составит 150 км/час.
В основе авто будет лежать универсальная модульная платформа.
«Платформу мы сделали, дальше увеличили мощность двигателя, расширили базу, чтобы перейти через эту платформу на коммерческий транспорт. Конечно, это потребует довольно серьезных изменений в конструкции шасси, но не настолько серьезно, как это касается трансмиссии в классической схеме», — сказал Когогин.
Ранее советом директоров КамАЗ был утверждён бизнес-план на 2021 год, согласно которому за следующий год автокомпания планирует реализовать 37 тыс. грузовых машин.
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