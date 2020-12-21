Пекин, , 09:32 — REGNUM Компания Voyah (принадлежит китайскому автопроизводителю Dongfeng) в КНР представила свою первую серийную модель — полноразмерный кроссовер Voyah Free. Об этом сообщается на сайте Autohome.

Новинка собрана на модульной платформе Electric Smart Secure Architecture. Автомобиль имеет двухрычажную подвеску спереди и многорычажную сзади. Кроме того, модель оснащена алюминиевыми подрамниками и пневмобаллонами.

Новый автомобиль имеет две версии — гибридную и полностью электрическую.

Voyah Free в начальной версии укомплектован двумя электромоторами общей производительностью 680 «лошадей» (1000 Нм). Эта силовая установка позволяет авто проехать без подзарядки 500 км (по циклу NEDC). С 0 до 100 км/ч модель может разогнаться за 4,8 с. Максимальная скорость составляет 200 км/ч.

Вторая версия нового кроссовера — подзаряжаемый последовательный гибрид. На его передней и задней оси установлены такие же моторы, что и в начальном варианте, но в дополнение к этому под капотом у гибрида есть бензиновая турбированная «четвёрка» рабочим объёмом 1,5 л и производительностью 109 л. с. Общий запас хода такого гибрида равен 860 км (по циклу NEDC).

Ранее в Dongfeng сообщили, что в 2021 году компания намерена расширить модельную линейку автомобилей в России двумя моделями из сегментов SUV (кроссоверы и внедорожники) и LCV (лёгкие коммерческие машины).

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